Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руа дополнительно работал с Сорокиным перед матчем в запасе «Айлендерс» — Эндрю Гросс

Руа дополнительно работал с Сорокиным перед матчем в запасе «Айлендерс» — Эндрю Гросс
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» и легендарный экс-голкипер клубов НХЛ Патрик Руа остался после тренировки с ассистентами для дополнительной работы с российским вратарём «островитян» Ильёй Сорокиным, сообщает журналист Эндрю Гросс в социальной сети X.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Барзал – 16:23     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Томашек) – 17:40 (pp)     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон) – 28:53    

По данным источника, Руа хотел внушить Сорокину уверенность в полном доверии тренера перед домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз», который российский голкипер начал в качестве запасного после трёх неудачных игр в основе. Сообщается, что Сорокин испытывал трудности в первых трёх матчах сезона и Руа винит себя за то, что не сделал этого раньше.

«Айлендерс» потерпели три поражения подряд на старте сезона-2025/2026 с общим счётом 7:13 и остаются единственным клубом лиги, не выигравшим ни одного матча и не набравшим ни одного очка.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Илья Сорокин подарил Овечкину свою клюшку

Материалы по теме
Тренер «Айлендерс» высказался о доверии к Сорокину после неудачного старта в новом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android