Руа дополнительно работал с Сорокиным перед матчем в запасе «Айлендерс» — Эндрю Гросс

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» и легендарный экс-голкипер клубов НХЛ Патрик Руа остался после тренировки с ассистентами для дополнительной работы с российским вратарём «островитян» Ильёй Сорокиным, сообщает журналист Эндрю Гросс в социальной сети X.

По данным источника, Руа хотел внушить Сорокину уверенность в полном доверии тренера перед домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз», который российский голкипер начал в качестве запасного после трёх неудачных игр в основе. Сообщается, что Сорокин испытывал трудности в первых трёх матчах сезона и Руа винит себя за то, что не сделал этого раньше.

«Айлендерс» потерпели три поражения подряд на старте сезона-2025/2026 с общим счётом 7:13 и остаются единственным клубом лиги, не выигравшим ни одного матча и не набравшим ни одного очка.

