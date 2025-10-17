Скидки
Хоккей

Иван Проворов открыл счёт в матче «Коламбус» — «Колорадо» с передачи Кирилла Марченко

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов стал автором первой заброшенной шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). Результативный пас в этом эпизоде оформил соотечественник Проворова нападающий Кирилл Марченко.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Проворов (Марченко, Монахан) – 21:36     1:1 Макар (Нечас, Лехконен) – 30:34     1:2 Нельсон (Бёрнс, Мэнсон) – 31:46     1:3 Ничушкин (Малински, Олофссон) – 39:56    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 22-й минуте игры Проворов подключился в атаку, получил в левом круге вбрасывания передачу от прокатившегося с шайбой за воротами Марченко и точным броском поразил ближний угол ворот Скотта Уэджвуда.

Новости. Хоккей
