Иван Проворов открыл счёт в матче «Коламбус» — «Колорадо» с передачи Кирилла Марченко

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов стал автором первой заброшенной шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). Результативный пас в этом эпизоде оформил соотечественник Проворова нападающий Кирилл Марченко.

На 22-й минуте игры Проворов подключился в атаку, получил в левом круге вбрасывания передачу от прокатившегося с шайбой за воротами Марченко и точным броском поразил ближний угол ворот Скотта Уэджвуда.