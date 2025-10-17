Иван Проворов проводит свой 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28-летний российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов достиг отметки в 700 сыгранных матчей в регулярных сезонах НХЛ. Юбилейной для Проворова стала домашняя игра с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо).

В рейтинге российских «гвардейцев» Национальной хоккейной лиги Проворов вышел на чистое 38-е место, опередив Игоря Кравчука (699 матчей). В активе занимающего 37-ю строчку Павла Буре 702 игры в регулярных сезонах.

Иван Проворов выступал в НХЛ за два клуба — «Филадельфию Флайерз» (532 матча) и «Коламбус» (168 матчей).

В своём 700-м матче в НХЛ Иван отметился заброшенной шайбой, которая стала первой для него в новом сезоне-2025/2026.

Видео: Проворов готовится к сезону со своим псом Дрейком