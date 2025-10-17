Скидки
Иван Проворов проводит свой 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Иван Проворов проводит свой 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Аудио-версия:
28-летний российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов достиг отметки в 700 сыгранных матчей в регулярных сезонах НХЛ. Юбилейной для Проворова стала домашняя игра с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Проворов (Марченко, Монахан) – 21:36     1:1 Макар (Нечас, Лехконен) – 30:34     1:2 Нельсон (Бёрнс, Мэнсон) – 31:46     1:3 Ничушкин (Малински, Олофссон) – 39:56    

В рейтинге российских «гвардейцев» Национальной хоккейной лиги Проворов вышел на чистое 38-е место, опередив Игоря Кравчука (699 матчей). В активе занимающего 37-ю строчку Павла Буре 702 игры в регулярных сезонах.

Иван Проворов выступал в НХЛ за два клуба — «Филадельфию Флайерз» (532 матча) и «Коламбус» (168 матчей).

В своём 700-м матче в НХЛ Иван отметился заброшенной шайбой, которая стала первой для него в новом сезоне-2025/2026.

Видео: Проворов готовится к сезону со своим псом Дрейком

