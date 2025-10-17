Валерий Ничушкин забил свой первый гол в сезоне-2025/2026 за четыре секунды до сирены
30-летний российский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне-2025/2026. В выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо), Ничушкин отличился за четыре секунды до конца второго периода, установив счёт 3:1 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Проворов (Марченко, Монахан) – 21:36 1:1 Макар (Нечас, Лехконен) – 30:34 1:2 Нельсон (Бёрнс, Мэнсон) – 31:46 1:3 Ничушкин (Малински, Олофссон) – 39:56
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Находясь на пятачке перед воротами, Ничушкин в борьбе с защитником «Коламбуса» Дэймоном Сиверсоном удачно подставил клюшку под бросок своего одноклубника — защитника Сэма Малински.
