Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 17 октября 2025, счет 3:2 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» победил «Нэшвилл» в овертайме, у Ивана Демидова «+2»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Стэмкос – 31:36 (pp)     1:1 Капанен (Хатсон, Гуле) – 46:02     1:2 Пербикс (Маккэррон) – 51:21     2:2 Кофилд (Хатсон) – 59:40     3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 64:57    

Российские нападающие Иван Демидов («Монреаль») и Фёдор Свечков («Нэшвилл») не отметились результативными действиями. Демидов нанёс три броска в створ, получил две минуты штрафа и оформил показатель полезности "+2", у Свечкова один бросок и "-1".

Авторами заброшенных шайб стали Коул Кофилд (дубль) и Оливер Капанен у «Канадиенс», за «Предаторз» отличились Стивен Стэмкос и Ник Пербикс. Обладатель «Колдер Трофи» прошлого сезона защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон набрал два очка результативными передачами.

