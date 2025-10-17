«Монреаль» победил «Нэшвилл» в овертайме, у Ивана Демидова «+2»

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российские нападающие Иван Демидов («Монреаль») и Фёдор Свечков («Нэшвилл») не отметились результативными действиями. Демидов нанёс три броска в створ, получил две минуты штрафа и оформил показатель полезности "+2", у Свечкова один бросок и "-1".

Авторами заброшенных шайб стали Коул Кофилд (дубль) и Оливер Капанен у «Канадиенс», за «Предаторз» отличились Стивен Стэмкос и Ник Пербикс. Обладатель «Колдер Трофи» прошлого сезона защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон набрал два очка результативными передачами.