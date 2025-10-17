Макдэвид повторил достижения Гретцки и Драйзайтля в «Эдмонтоне»

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2.

В этой встрече нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил свою серию результативных передач на старте сезона до четырёх матчей, что на один меньше его личного рекорда, установленного в сезоне 2023/2024 (5 матчей).

Он стал третьим игроком в истории франшизы, у которого было несколько серий результативных передач по четыре и более матча на старте сезона, присоединившись к Уэйну Гретцки (6 раз; рекорд — 12 матчей в сезоне 1982/1983) и Леону Драйзайтлю (2 раза; последний раз — 4 матча в сезоне 2022/2023).