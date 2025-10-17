Скидки
Макдэвид повторил достижения Гретцки и Драйзайтля в «Эдмонтоне»

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Барзал – 16:23     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Томашек) – 17:40 (pp)     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон) – 28:53     2:2 Хорват (Пажо, Пулок) – 37:56 (sh)     3:2 Хорват (Барзал, Шефер) – 55:14 (pp)     4:2 Хорват (Друен, Хейнеман) – 59:51    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2.

В этой встрече нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил свою серию результативных передач на старте сезона до четырёх матчей, что на один меньше его личного рекорда, установленного в сезоне 2023/2024 (5 матчей).

Он стал третьим игроком в истории франшизы, у которого было несколько серий результативных передач по четыре и более матча на старте сезона, присоединившись к Уэйну Гретцки (6 раз; рекорд — 12 матчей в сезоне 1982/1983) и Леону Драйзайтлю (2 раза; последний раз — 4 матча в сезоне 2022/2023).

