«Виннипег» переиграл в гостях «Филадельфию» в матче НХЛ с голами Наместникова и Мичкова

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

В составах обеих команд отличились российские нападающие — Владислав Наместников из «Виннипега» открыл счёт на шестой минуте, 20-летний Матвей Мичков на 58-й минуте забросил вторую шайбу «Филадельфии» в этой игре. Форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин результативными действиями не отметился.

Авторами остальных голов стали Оуэн Типпетт у «Филадельфии», а также Марк Шайфли (дубль), Морган Бэррон и Таннер Пирсон (все трое — «Джетс»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.