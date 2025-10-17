Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Виннипег Джетс, результат матча 17 октября 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Виннипег» переиграл в гостях «Филадельфию» в матче НХЛ с голами Наместникова и Мичкова
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников (Нидеррайтер, Нюквист) – 05:45     0:2 Шайфли (Виларди) – 27:01     1:2 Типпетт (Зеграс, Санхайм) – 36:22     1:3 Бэррон (Коннор) – 37:43     1:4 Шайфли (Коннор, Иафалло) – 49:40 (pp)     2:4 Мичков (Юульсен, Кутюрье) – 57:39     2:5 Пирсон – 58:47    

В составах обеих команд отличились российские нападающие — Владислав Наместников из «Виннипега» открыл счёт на шестой минуте, 20-летний Матвей Мичков на 58-й минуте забросил вторую шайбу «Филадельфии» в этой игре. Форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин результативными действиями не отметился.

Авторами остальных голов стали Оуэн Типпетт у «Филадельфии», а также Марк Шайфли (дубль), Морган Бэррон и Таннер Пирсон (все трое — «Джетс»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android