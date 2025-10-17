Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Флорида Пантерз, результат матча 17 октября 2025, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

30 сейвов Тарасова с «Нью-Джерси» не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд
Комментарии

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Маршан, Джонс) – 01:59     1:1 Хьюз (Братт, Майер) – 25:48 (pp)     2:1 Майер (Немец, Диллон) – 46:23     3:1 Хишир (Мерсер) – 51:47    

Ворота «Флориды» в этом матче защищал российский голкипер Даниил Тарасов, в активе которого 30 отражённых бросков в створ из 33 (90,91%). Его одноклубник и напарник по вратарской бригаде «Пантерз» 37-летний Сергей Бобровский остался в запасе.

В составе гостей отличился Эван Родригес, голы «Нью-Джерси» на счету Джека Хьюза, Тимо Майера и Нико Хишира.

