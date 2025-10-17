30 сейвов Тарасова с «Нью-Джерси» не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд
Поделиться
В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Маршан, Джонс) – 01:59 1:1 Хьюз (Братт, Майер) – 25:48 (pp) 2:1 Майер (Немец, Диллон) – 46:23 3:1 Хишир (Мерсер) – 51:47
Ворота «Флориды» в этом матче защищал российский голкипер Даниил Тарасов, в активе которого 30 отражённых бросков в створ из 33 (90,91%). Его одноклубник и напарник по вратарской бригаде «Пантерз» 37-летний Сергей Бобровский остался в запасе.
В составе гостей отличился Эван Родригес, голы «Нью-Джерси» на счету Джека Хьюза, Тимо Майера и Нико Хишира.
Комментарии
- 17 октября 2025
-
05:17
-
04:46
-
04:44
-
04:42
-
04:41
-
04:34
-
04:25
-
04:16
-
04:00
-
03:46
-
03:26
-
01:46
-
01:39
- 16 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:21
-
22:02
-
21:46
-
21:30
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:43