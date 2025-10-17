30 сейвов Тарасова с «Нью-Джерси» не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

Ворота «Флориды» в этом матче защищал российский голкипер Даниил Тарасов, в активе которого 30 отражённых бросков в створ из 33 (90,91%). Его одноклубник и напарник по вратарской бригаде «Пантерз» 37-летний Сергей Бобровский остался в запасе.

В составе гостей отличился Эван Родригес, голы «Нью-Джерси» на счету Джека Хьюза, Тимо Майера и Нико Хишира.