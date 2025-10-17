«Рейнджерс» с Панариным и Шестёркиным проиграли «Торонто» в овертайме матча НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Торонто» забил Мэтт Нис и Остон Мэттьюс.

За «Рейнджерс» заброшенной шайбой отличился Юусо Пярссинен. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 22 сейвов. Нападающий Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Рейнджерс» встретятся с «Монреаль Канадиенс». Обе игры пройдут 19 октября.