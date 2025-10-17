«Рейнджерс» с Панариным и Шестёркиным проиграли «Торонто» в овертайме матча НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нис (Нюландер, Экман-Ларссон) – 11:48 (pp) 1:1 Пярссинен (Шнайдер) – 44:51 2:1 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 60:58
В составе «Торонто» забил Мэтт Нис и Остон Мэттьюс.
За «Рейнджерс» заброшенной шайбой отличился Юусо Пярссинен. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 22 сейвов. Нападающий Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Торонто» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Рейнджерс» встретятся с «Монреаль Канадиенс». Обе игры пройдут 19 октября.
