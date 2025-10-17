Скидки
Коламбус – Колорадо, результат матча 17 октября 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Коламбус»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Проворов (Марченко) – 21:36     1:1 Макар (Нечас, Лехконен) – 30:34     1:2 Нельсон (Бёрнс, Мэнсон) – 31:46     1:3 Ничушкин (Малински, Олофссон) – 39:56     1:4 Ничушкин (Ландеског, Макар) – 58:06    

В составе «Колорадо» отличились Кейл Макар, Брок Нельсон и российский нападающий Валерий Ничушкин (дважды).

За «Колорадо» заброшенной шайбой отличился российский защитник Иван Проворов. Форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов не отметились результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Колорадо» встретится с «Бостон Брюинз». Обе игры пройдут 19 октября.

Комментарии
