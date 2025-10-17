Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Коламбус»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» отличились Кейл Макар, Брок Нельсон и российский нападающий Валерий Ничушкин (дважды).

За «Колорадо» заброшенной шайбой отличился российский защитник Иван Проворов. Форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов не отметились результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Колорадо» встретится с «Бостон Брюинз». Обе игры пройдут 19 октября.