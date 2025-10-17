«Айлендерс» без Сорокина оформили с «Эдмонтоном» первую победу в сезоне
В ночь с 16 на 17 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на арене «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Барзал – 16:23 1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Томашек) – 17:40 (pp) 1:2 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон) – 28:53 2:2 Хорват (Пажо, Пулок) – 37:56 (sh) 3:2 Хорват (Барзал, Шефер) – 55:14 (pp) 4:2 Хорват (Друен, Хейнеман) – 59:51
