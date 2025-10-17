Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 17 октября 2025, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Айлендерс» без Сорокина оформили с «Эдмонтоном» первую победу в сезоне
Комментарии

В ночь с 16 на 17 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на арене «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Барзал – 16:23     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Томашек) – 17:40 (pp)     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон) – 28:53     2:2 Хорват (Пажо, Пулок) – 37:56 (sh)     3:2 Хорват (Барзал, Шефер) – 55:14 (pp)     4:2 Хорват (Друен, Хейнеман) – 59:51    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android