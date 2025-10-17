«Айлендерс» без Сорокина оформили с «Эдмонтоном» первую победу в сезоне

В ночь с 16 на 17 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на арене «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.