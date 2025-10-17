Павел Дорофеев забросил шестую шайбу в сезоне-2025/2026 НХЛ
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забил свой шестой гол в новом регулярном чемпионате НХЛ. В домашней игре с «Бостон Брюинз», которая стала для него пятой в сезоне, Дорофеев отличился на четвёртой минуте, сравняв счёт после быстрой пропущенной «рыцарями» шайбы.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
5 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Жанно (Макэвой, Эйссимонт) – 02:05 1:1 Дорофеев (Марнер, Уайтклауд) – 03:35 1:2 Задоров (Йокихарью, Курали) – 16:44 2:2 Рейнхардт (Хаттон, Сиссонс) – 18:33 3:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 24:14 4:2 Гертл (Дорофеев, Стоун) – 26:35 (pp) 4:3 Пастрняк (Гики, Линдхольм) – 28:15 (pp) 5:3 Карлссон (Стоун) – 38:24 (sh)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Получив шайбу от Митчелла Марнера на входе в чужую зону, Дорофеев убежал один на один с вратарём гостей Джереми Свейманом и переиграл его точным броском в дальний угол.
Павел Дорофеев остаётся лучшим российским снайпером текущего сезона НХЛ, у остальных игроков из России не более четырёх голов.
