Павел Дорофеев забросил шестую шайбу в сезоне-2025/2026 НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забил свой шестой гол в новом регулярном чемпионате НХЛ. В домашней игре с «Бостон Брюинз», которая стала для него пятой в сезоне, Дорофеев отличился на четвёртой минуте, сравняв счёт после быстрой пропущенной «рыцарями» шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Получив шайбу от Митчелла Марнера на входе в чужую зону, Дорофеев убежал один на один с вратарём гостей Джереми Свейманом и переиграл его точным броском в дальний угол.

Павел Дорофеев остаётся лучшим российским снайпером текущего сезона НХЛ, у остальных игроков из России не более четырёх голов.