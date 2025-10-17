39-летний Евгений Малкин забил первый гол в текущем сезоне НХЛ

39-летний российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне-2025/2026. В выездной встрече с «Лос-Анджелес Кингз», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния), Малкин отличился в большинстве на 27-й минуте матча, сократив отставание «Пингвинов» в счёте до одной шайбы (1:2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе розыгрыша численного преимущества «Питтсбурга» Малкин получил пас от Брайана Раста у синей линии в центре, прокатился с шайбой через левый фланг и прошил шведского голкипера «Кингз» Антона Форсберга точным броском из «офиса Овечкина» в левом круге вбрасывания.