Главная Хоккей Новости

39-летний Евгений Малкин забил первый гол в текущем сезоне НХЛ

Комментарии

39-летний российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне-2025/2026. В выездной встрече с «Лос-Анджелес Кингз», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния), Малкин отличился в большинстве на 27-й минуте матча, сократив отставание «Пингвинов» в счёте до одной шайбы (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
2 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фёгеле (Мур, Сеси) – 04:24     2:0 Фиала (Байфилд, Армиа) – 09:04     2:1 Малкин (Раст, Карлссон) – 26:37 (pp)     2:2 Дьюар (Аччари, Ши) – 27:18    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе розыгрыша численного преимущества «Питтсбурга» Малкин получил пас от Брайана Раста у синей линии в центре, прокатился с шайбой через левый фланг и прошил шведского голкипера «Кингз» Антона Форсберга точным броском из «офиса Овечкина» в левом круге вбрасывания.

Комментарии
