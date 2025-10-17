Ничушкин не попал в число звёзд матча «Коламбус» — «Колорадо», в котором забил 2 гола из 5

30-летний российский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не был включён экспертами лиги в число звёзд выездного матча регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), который прошёл в ночь с 16 на 17 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). Ничушкин стал автором дубля, забросив третью и четвёртую шайбы «Эвеланш» (одну — в пустые ворота).
Первой звездой встречи был признан голкипер «Колорадо» Скотт Уэджвуд, отразивший 22 из 23 бросков в створ (95,65%). Статус второй звезды получил нападающий «Эвеланш» Брок Нельсон, на счету которого одна шайба, ставшая победной. Третьей звездой матча стал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, который отбил 32 из 35 бросков в створ (91,43%).
Видео: Ничушкин гуляет по пустому торговому центру
- 17 октября 2025
-
07:18
-
07:04
-
06:34
-
06:16
-
05:17
-
04:46
-
04:44
-
04:42
-
04:41
-
04:34
-
04:25
-
04:16
-
04:00
-
03:46
-
03:26
-
01:46
-
01:39
- 16 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:21
-
22:02
-
21:46
-
21:30
-
21:19
-
21:16
-
21:14