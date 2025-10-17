Скидки
Ничушкин не попал в число звёзд матча «Коламбус» — «Колорадо», в котором забил 2 гола из 5

30-летний российский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не был включён экспертами лиги в число звёзд выездного матча регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), который прошёл в ночь с 16 на 17 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). Ничушкин стал автором дубля, забросив третью и четвёртую шайбы «Эвеланш» (одну — в пустые ворота).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Проворов (Марченко) – 21:36     1:1 Макар (Нечас, Лехконен) – 30:34     1:2 Нельсон (Бёрнс, Мэнсон) – 31:46     1:3 Ничушкин (Малински, Олофссон) – 39:56     1:4 Ничушкин (Ландеског, Макар) – 58:06    

Первой звездой встречи был признан голкипер «Колорадо» Скотт Уэджвуд, отразивший 22 из 23 бросков в створ (95,65%). Статус второй звезды получил нападающий «Эвеланш» Брок Нельсон, на счету которого одна шайба, ставшая победной. Третьей звездой матча стал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, который отбил 32 из 35 бросков в створ (91,43%).

Видео: Ничушкин гуляет по пустому торговому центру

