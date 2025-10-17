Скидки
Игорь Шестеркин признан второй звездой матча «Торонто» — «Рейнджерс»

Российский вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нис (Нюландер, Экман-Ларссон) – 11:48 (pp)     1:1 Пярссинен (Шнайдер) – 44:51     2:1 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 60:58    

Голкипер «Рейнджерс» отразил 22 из 24 бросков в матче. Первой звездой стал вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарз, парировавший 28 из 29 бросков. Третьей — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший решающую шайбу в овертайме на 61-й минуте.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет дома с «Сиэтл Кракен», а «Нью‑Йорк Рейнджерс» встретится на выезде с «Монреаль Канадиенс». Обе игры пройдут 19 октября.

Новости. Хоккей
