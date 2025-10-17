Игорь Шестеркин признан второй звездой матча «Торонто» — «Рейнджерс»

Российский вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Голкипер «Рейнджерс» отразил 22 из 24 бросков в матче. Первой звездой стал вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарз, парировавший 28 из 29 бросков. Третьей — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший решающую шайбу в овертайме на 61-й минуте.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет дома с «Сиэтл Кракен», а «Нью‑Йорк Рейнджерс» встретится на выезде с «Монреаль Канадиенс». Обе игры пройдут 19 октября.