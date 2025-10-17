Гол 39-летнего Малкина помог «Питтсбургу» победить в гостях «Лос-Анджелес» после счёта 0:2
В ночь с 16 на 17 октября мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фёгеле (Мур, Сеси) – 04:24 2:0 Фиала (Байфилд, Армиа) – 09:04 2:1 Малкин (Раст, Карлссон) – 26:37 (pp) 2:2 Дьюар (Аччари, Ши) – 27:18 2:3 Холландер (Ракелль, Уозерспун) – 46:50 (sh) 2:4 Кросби (Уозерспун, Карлссон) – 59:29
В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился 39-летний российский нападающий Евгений Малкин, который на 27-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Кингз» реализовал численное преимущество, запустив победный камбэк своей команды.
