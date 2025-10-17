Гол 39-летнего Малкина помог «Питтсбургу» победить в гостях «Лос-Анджелес» после счёта 0:2

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился 39-летний российский нападающий Евгений Малкин, который на 27-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Кингз» реализовал численное преимущество, запустив победный камбэк своей команды.