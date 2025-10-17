Шайба защитника Никишина помогла «Каролине» обыграть «Анахайм»

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахаме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Анахайм Дакс» и «Каролина Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Каролины» заброшенной шайбой отметился 24-летний российский защитник Александр Никишин.