Шайба защитника Никишина помогла «Каролине» обыграть «Анахайм»
В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахаме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Анахайм Дакс» и «Каролина Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гостисбер) – 14:54 0:2 Джарвис (Блейк, Гостисбер) – 30:22 (pp) 1:2 Карлссон (Киллорн, Хеллесон) – 31:32 1:3 Никишин (Ахо, Гостисбер) – 42:38 1:4 Ахо (Джарвис) – 55:48
В составе «Каролины» заброшенной шайбой отметился 24-летний российский защитник Александр Никишин.
