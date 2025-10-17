Скидки
Анахайм Дакс — Каролина Эвеланш, результат матча 17 октября 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шайба защитника Никишина помогла «Каролине» обыграть «Анахайм»
Комментарии

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахаме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Анахайм Дакс» и «Каролина Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гостисбер) – 14:54     0:2 Джарвис (Блейк, Гостисбер) – 30:22 (pp)     1:2 Карлссон (Киллорн, Хеллесон) – 31:32     1:3 Никишин (Ахо, Гостисбер) – 42:38     1:4 Ахо (Джарвис) – 55:48    

В составе «Каролины» заброшенной шайбой отметился 24-летний российский защитник Александр Никишин.

