Вегас Голден Найтс — Бостон Брюинз, результат матча 17 октября 2025, счет 6:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вегас» победил «Бостон» в матче с 11 шайбами. У Дорофеева гол+пас, у Задорова гол
В ночь с 16 на 17 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Жанно (Макэвой, Эйссимонт) – 02:05     1:1 Дорофеев (Марнер, Уайтклауд) – 03:35     1:2 Задоров (Йокихарью, Курали) – 16:44     2:2 Рейнхардт (Хаттон, Сиссонс) – 18:33     3:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 24:14     4:2 Гертл (Дорофеев, Стоун) – 26:35 (pp)     4:3 Пастрняк (Гики, Линдхольм) – 28:15 (pp)     5:3 Карлссон (Стоун) – 38:24 (sh)     6:3 Карлссон (Марнер, Айкел) – 42:19 (pp)     6:4 Кастелиц (Курали) – 44:05     6:5 Эйссимонт (Лорей) – 45:12    

В составе «Вегаса» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Его одноклубник Иван Барбашёв оформил ассист. На счету защитника «Бостона» Никиты Задорова заброшенная шайба.

Авторами остальных голов в матче стали Вильям Карлссон (дубль с голами в меньшинстве и большинстве), Коул Рейнхардт, Джек Айкел и Томаш Гертл у «Голден Найтс», Таннер Жанно, Давид Пастрняк, Марк Кастелиц и Майки Эйссимонт в составе «Брюинз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
