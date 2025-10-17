Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вегас» победил «Бостон» в матче с 11 шайбами. У Дорофеева гол+пас, у Задорова гол

В ночь с 16 на 17 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

В составе «Вегаса» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Его одноклубник Иван Барбашёв оформил ассист. На счету защитника «Бостона» Никиты Задорова заброшенная шайба.

Авторами остальных голов в матче стали Вильям Карлссон (дубль с голами в меньшинстве и большинстве), Коул Рейнхардт, Джек Айкел и Томаш Гертл у «Голден Найтс», Таннер Жанно, Давид Пастрняк, Марк Кастелиц и Майки Эйссимонт в составе «Брюинз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.