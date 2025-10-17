Скидки
Результаты матчей НХЛ на 17 октября 2025 года

В ночь на 17 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 октября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1 ОТ;
«Монреаль Канадиенс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2 ОТ;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Флорида Пантерз» — 3:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Колорадо Эвеланш» — 1:4;
«Оттава Сенаторз» – «Сиэтл Кракен» — 4:3 Б;
«Филадельфия Флайерз» – «Виннипег Джетс» — 2:5;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2;
«Даллас Старз» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:5;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:4;
«Анахайм Дакс» – «Каролина Харрикейнз» — 1:4;
«Вегас Голден Найтс» – «Бостон Брюинз» — 6:5.

39-летний Евгений Малкин забил первый гол в текущем сезоне НХЛ
