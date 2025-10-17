Скидки
Мичков вышел на восьмое место в «Филадельфии» по очкам среди игроков не старше 21 года

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Виннипег Джетс» записал на свой счёт забитый гол.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков набрал своё 64-е (27+37) очко за карьеру во «Флайерз» и вышел на восьмое место в клубе по очкам среди игроков не старше 21 года. Рекорд «Филадельфии» по данному показателю принадлежит Эрику Линдросу (146).

На льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников (Нидеррайтер, Нюквист) – 05:45     0:2 Шайфли (Виларди) – 27:01     1:2 Типпетт (Зеграс, Санхайм) – 36:22     1:3 Бэррон (Коннор) – 37:43     1:4 Шайфли (Коннор, Иафалло) – 49:40 (pp)     2:4 Мичков (Юульсен, Кутюрье) – 57:39     2:5 Пирсон – 58:47    
Видео
«Виннипег» переиграл в гостях «Филадельфию» в матче НХЛ с голами Наместникова и Мичкова
