Мичков вышел на восьмое место в «Филадельфии» по очкам среди игроков не старше 21 года

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Виннипег Джетс» записал на свой счёт забитый гол.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков набрал своё 64-е (27+37) очко за карьеру во «Флайерз» и вышел на восьмое место в клубе по очкам среди игроков не старше 21 года. Рекорд «Филадельфии» по данному показателю принадлежит Эрику Линдросу (146).

На льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.