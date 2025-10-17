Скидки
Евгений Малкин вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам за одну команду

Евгений Малкин вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам за одну команду
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин набрал 1353-е (515+838) очко за карьеру в «пингвинах» и вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам за одну команду, сравнявшись с Брайаном Троттье (1353 очка за «Нью-Йорк Айлендерс»). Рекорд лиги принадлежит Горди Хоу — 1809 очков с «Детройт Ред Уингз».

На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

Гол 39-летнего Малкина помог «Питтсбургу» победить в гостях «Лос-Анджелес» после счёта 0:2
