Сегодня, 17 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 17 октября 2025 года (время московское):
12:15. «Амур» – «Лада»;
12:30. «Адмирал» – «Спартак»;
19:00. «Торпедо» – ЦСКА;
19:10. «Динамо» Мн – «Нефтехимик»;
19:30. ХК «Сочи» – «Автомобилист».
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 22 очками после 16 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 26 очков после 16 сыгранных встреч.