Расписание матчей КХЛ на 17 октября 2025 года

Сегодня, 17 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 17 октября 2025 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Лада»;

12:30. «Адмирал» – «Спартак»;

19:00. «Торпедо» – ЦСКА;

19:10. «Динамо» Мн – «Нефтехимик»;

19:30. ХК «Сочи» – «Автомобилист».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 22 очками после 16 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 26 очков после 16 сыгранных встреч.