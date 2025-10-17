Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник Александр Никишин забросил cвою первую шайбу в НХЛ

Комментарии

24-летний российский защитник клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ за карьеру. В выездной встрече с «Анахайм Дакс» (4:1), которая завершилась в ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния), Никишин записал на свой счёт третий гол гостей на 43-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «ураганов».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гостисбер) – 14:54     0:2 Джарвис (Блейк, Гостисбер) – 30:22 (pp)     1:2 Карлссон (Киллорн, Хеллесон) – 31:32     1:3 Никишин (Ахо, Гостисбер) – 42:38     1:4 Ахо (Джарвис) – 55:48    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во время позиционной атаки «Каролины» в равных составах Никишин неожиданно для обороны соперника подключился в глубину зоны, получил пас от Себастьяна Ахо и поразил ворота Лукаша Достала мощным броском с нескольких метров.

Комментарии
