Защитник Александр Никишин забросил cвою первую шайбу в НХЛ

24-летний российский защитник клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ за карьеру. В выездной встрече с «Анахайм Дакс» (4:1), которая завершилась в ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния), Никишин записал на свой счёт третий гол гостей на 43-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «ураганов».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во время позиционной атаки «Каролины» в равных составах Никишин неожиданно для обороны соперника подключился в глубину зоны, получил пас от Себастьяна Ахо и поразил ворота Лукаша Достала мощным броском с нескольких метров.