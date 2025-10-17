«Адмирал» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 17 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится встреча между «Адмиралом» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Адмирал» с 14 очками в активе после 12 проведённых матчей располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 15 встреч. Это будет первый из двух запланированных матчей команд в нынешнем сезоне КХЛ.