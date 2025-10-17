Скидки
Александр Никишин стал соавтором уникального достижения в истории «Каролины»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин помог клубу установить уникальное достижение, сообщает журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что в составе «ураганов» впервые в истории сразу восемь игроков набрали очки в трёх играх подряд на старте сезона: Себастьян Ахо, Джексон Блейк, Шейн Гостисбер, Тейлор Холл, Сет Джарвис, Джордан Мартинук, Александр Никишин и Эрик Робинсон.

«Каролина Харрикейнз» после четырёх сыгранных матчей располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков. В следующей игре «ураганы» встретятся с «Лос-Анджелес Кингз» 19 октября.

