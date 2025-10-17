Скидки
Семь российских хоккеистов забили в ночь с 16 на 17 октября первые голы в сезоне НХЛ

Игровой день Национальной хоккейной лиги в ночь с 16 на 17 октября мск пополнил список российских снайперов в текущем регулярном чемпионате сразу на семь человек.

Свои первые шайбы в сезоне-2025/2026 забросили нападающие Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш») (дубль), Владислав Наместников («Виннипег Джетс»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), защитники Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Никита Задоров («Бостон Брюинз») и Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») (первый гол в карьере НХЛ).

Всего в сезоне-2025/2026 забивали 19 российских хоккеистов. Возглавляет этот список с шестью голами в пяти матчах нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, который также отличился в ночь с 16 на 17 октября мск. По четыре заброшенные шайбы в четырёх матчах в активе форвардов Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Кирилла Марченко («Коламбус»).

