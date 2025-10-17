Сегодня, 17 октября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 октября 2025 года (время московское):

17:00. «Югра» – «Зауралье»;

17:30. «Кристалл» – «Барс»;

19:00. «Дизель» – ЦСК ВВС;

19:00. «Олимпия» – «Динамо» СПб.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург» с 25 очками после 15 встреч. Второе место занимают «Омские Крылья» с 24 очками. Тройку замыкает «Нефтяник» (23 очка в 16 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одной игре дома и по одной в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.