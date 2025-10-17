Скидки
Расписание матчей МХЛ на 17 октября 2025 года

Сегодня, 17 октября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 17 октября 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Сибирские Снайперы»;
16:30. «Стальные Лисы» – «Белые Медведи»;
17:00. «Мамонты Югры» – «Снежные Барсы»;
18:30. «Ирбис» – «Тюменский Легион»;
19:00. МХК «Атлант» – «АКМ-Юниор»;
19:00. Академия СКА – МХК «Динамо-Карелия»;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – ХК «Капитан»;
19:00. «Крылья Советов» – «Динамо-Шинник».

«Золотой» дивизион Западной конференции МХЛ возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции МХЛ занимают «Стальные Лисы», набравшие 24 очка после 13 матчей.

Результаты матчей МХЛ на 16 октября 2025 года
