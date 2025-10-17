«Мне стыдно, надо было сделать это раньше». Руа — о психологической поддержке Сорокина

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал психологическую поддержку российского вратаря клуба Ильи Сорокина после неудачного старта голкипера в сезоне.

«Мне стыдно, надо было сделать это раньше. Я мог помочь ему с психологической стороны. Моя карьера — это не история Золушки. У меня были хорошие игры, но были и плохие», — цитирует Руа пресс-служба «островитян».

Ранее стало известно, что Руа хотел внушить Сорокину уверенность в полном доверии тренера после трёх неудачных игр в основе. Сообщается, что Сорокин испытывал трудности в первых трёх матчах сезона и Руа винит себя за то, что не поддержал хоккеиста раньше.