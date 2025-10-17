Скидки
Евгений Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам

Евгений Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин набрал 1353-е (515+838) очко за карьеру и вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам, сравнявшись с Ги Лефлёром. На 28-й строчке располагается канадец Брендан Шэнахан, набравший 1354 очка. Лучшим российским бомбардиром в истории лиги является Александр Овечкин (1625). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857).

На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фёгеле (Мур, Сеси) – 04:24     2:0 Фиала (Байфилд, Армиа) – 09:04     2:1 Малкин (Раст, Карлссон) – 26:37 (pp)     2:2 Дьюар (Аччари, Ши) – 27:18     2:3 Холландер (Ракелль, Уозерспун) – 46:50 (sh)     2:4 Кросби (Уозерспун, Карлссон) – 59:29    
