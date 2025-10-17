Евгений Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин набрал 1353-е (515+838) очко за карьеру и вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам, сравнявшись с Ги Лефлёром. На 28-й строчке располагается канадец Брендан Шэнахан, набравший 1354 очка. Лучшим российским бомбардиром в истории лиги является Александр Овечкин (1625). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857).

На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.