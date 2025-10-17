Скидки
Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук пропустит 6–8 недель после операции

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук пропустит 6–8 недель после операции
Нападающий и капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук пропустит от шести до восьми недель после операции на руке, сообщает пресс‑служба канадского клуба.

Ткачуку было проведено хирургическое вмешательство на правой руке после повторного заключения медиков.

Напомним, форвард получил травму в первом периоде матча с «Нэшвиллом» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йози, получивший две минуты штрафа. Брэди Ткачук остался в игре, но позже пропустил последние 9.04 третьего периода. В этом сезоне Ткачук отдал три результативные передачи в трёх матчах за «Оттаву».

Канадский клуб занимает 11-е место в таблице Востока.

