Гусев установил новый рекорд московского «Динамо» по победным буллитам в одном сезоне

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев установил новый рекорд бело-голубых по победным буллитам в одном сезоне.

Форвард записал на свой счёт четвёртый победный буллит в сезоне во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б) 16 октября. Достижение Марека Квапила (три победных буллита в сезоне-2011/2012) продержалось 14 лет.

В следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.