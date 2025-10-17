Гусев установил новый рекорд московского «Динамо» по победным буллитам в одном сезоне
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев установил новый рекорд бело-голубых по победным буллитам в одном сезоне.
Форвард записал на свой счёт четвёртый победный буллит в сезоне во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б) 16 октября. Достижение Марека Квапила (три победных буллита в сезоне-2011/2012) продержалось 14 лет.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5) 1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5) 2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5) 2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4) 2:3 Гусев – 65:00
В следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Ранее Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.
