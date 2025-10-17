Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев установил новый рекорд московского «Динамо» по победным буллитам в одном сезоне

Гусев установил новый рекорд московского «Динамо» по победным буллитам в одном сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев установил новый рекорд бело-голубых по победным буллитам в одном сезоне.

Форвард записал на свой счёт четвёртый победный буллит в сезоне во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б) 16 октября. Достижение Марека Квапила (три победных буллита в сезоне-2011/2012) продержалось 14 лет.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5)     1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5)     2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5)     2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.

Материалы по теме
Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android