Малкин и Кросби сыграли вместе в 1070-м матче регулярки — шестой результат в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и капитан «пингвинов» Сидни Кросби сыграли вместе в 1070-м матче регулярки, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Этот результат стал шестым в истории НХЛ. Нападающие «Питтсбурга» превзошли результат Брента Сибрука и Данкана Кейта (1069 встреч).
На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фёгеле (Мур, Сеси) – 04:24 2:0 Фиала (Байфилд, Армиа) – 09:04 2:1 Малкин (Раст, Карлссон) – 26:37 (pp) 2:2 Дьюар (Аччари, Ши) – 27:18 2:3 Холландер (Ракелль, Уозерспун) – 46:50 (sh) 2:4 Кросби (Уозерспун, Карлссон) – 59:29
Ранее стало известно, что Евгений Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам.
Комментарии
