Арсений Грицюк рассказал о подарке от Палата для своей дочери Есении

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о подарке от одноклубника Ондржея Палата для своей дочери Есении.

«Вчера в раздевалке ребята спросили, как я встретил семью и как проходит их адаптация, я кратко рассказал, что тяжеловато с разницей во времени и что, пока я спал всю ночь, доча играла с моими чемоданами и некоторыми вещами (так как я недавно заехал в квартиру, не особо успел купить какие-то развлечения для неё). На что Пали предложил мне отдать ненужные игрушки его деток нам, я с радостью согласился, и вот вы видите счастливого ребёнка с кучей новых игрушек, кстати, половина реально оказались даже не открытыми», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.