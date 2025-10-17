Скидки
«Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей». Ротенберг — о сборной в регионах

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о цели приезда сборной в регионы страны.

«Мы обязаны играть в регионах, у нас столько запросов. Болельщики из Новосибирска присылали письмо, это и есть ответ на вопрос, почему мы не можем играть только в Москве и Санкт-Петербурге. Мы не можем играть только в одном городе, мы должны играть по всей России, приезжать в разные города.

Мы и в Красноярске играли, Омске, стараемся играть везде. Мы не имеем права думать только о себе, нужно радовать болельщиков. Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей. Да, в Питере, Казани, Ярославле, Московской области сильные школы, и в то же время мы как федерация обязаны следить за всеми и в каждом уголке нашей страны развивать хоккей. В этом весь смысл», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

