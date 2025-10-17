Тренерский штаб «Адмирала» пополнил Ильнур Гизатуллин

Специалист Ильнур Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Приморские болельщики не понаслышке знакомы со специалистом. Последние три сезона он был помощником Леонида Тамбиева. Ильнур Альфридович будет отвечать за нападение. Напомним, будучи хоккеистом, он становился чемпионом России вместе с казанским «Ак Барсом» (1998) и серебряным призёром чемпионата России (2000). Также признавался лучшим тренером Высшей хоккейной лиги в сезонах 2012 и 2013 годов», — сказано в сообщении команды.

«Адмирал» с 14 очками в активе после 12 проведённых матчей располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.