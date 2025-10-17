Шефер — самый молодой защитник в истории НХЛ, набиравший очки в 4+ играх на старте карьеры

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в игре с «Эдмонтон Ойлерз» записал на свой счёт результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шефер набрал 4 (1+3) очка в четырёх играх в лиге при показателе полезности «-1». Первый номер драфта НХЛ — 2025 стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набиравшим очки в четырёх и более играх на старте карьеры. Также он стал 12-м защитником в истории, начавшим карьеру с результативной серии из четырёх или более игр. Рекорд НХЛ принадлежит Мареку Жидлицки (серия из шести игр).
В ночь с 16 на 17 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на арене «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась первой победой хозяев в этом сезоне со счётом 4:2.
- 17 октября 2025
Защитник Кэмерон Ли пополнил состав «Сочи» Официально
