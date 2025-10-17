Скидки
Оправданный по делу о сексуальном насилии вратарь Харт высказался о контракте с «Вегасом»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт высказался о приходе в систему команды после того, как ранее суд в Канаде признал его невиновным по делу о сексуальном насилии.

«Путь обратно был долгим. Вернуться в хоккей — в игру, которую я люблю, — это большое счастье. Я был вне игры полтора года. За это время я многое понял, многому научился, вырос как человек. Сейчас я просто рад возможности двигаться дальше и показать свой истинный характер», — приводит слова Харта пресс-служба «Вегаса».

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию».

