Защитник Кэмерон Ли пополнил состав «Сочи»

Защитник Кэмерон Ли перешёл в ХК «Сочи». Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с хоккеистом подписан до конца сезона-2025/2026.

Напомним, игрок обороны покинул «Амур» 16 октября. Ли запросил обмен из хабаровского клуба, перестав попадать в состав на матчи по решению тренерского штаба. В «Амуре» пытались найти варианты обмена защитника, но в итоге решили расторгнуть с ним контракт по обоюдному согласию.

Защитник присоединился к хабаровской команде в 2022 году. За три с лишним сезона Ли провёл 155 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 42 голевые передачи. Во время выступлений за «Амур» в октябре 2023 года канадский хоккеист получил российское гражданство.

«Когда узнали о том, что Ли выходит на рынок свободных агентов, сразу связались с Кэмероном и его представителями. Это защитник с хорошим катанием, с пониманием игры. Надеемся, он усилит игру в большинстве и атакующий потенциал. Важно, что у Ли есть российский паспорт и он не считается легионером. Верим, что Кэмерон поможет команде», – заявил заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило.