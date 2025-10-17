Максим Сушинский рассказал, какой команде КХЛ подошёл бы Панарин

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с возможным новым контрактом нападающего Артемия Панарина и «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что Панарин отказался делать скидку клубу по новому контракту.

«Это торги, тут как на рынке: один хочет дороже, другой дешевле. Думаю, у Панарина столько мастерства, что он ещё много лет может приносить пользу «Рейнджерс». Вопрос в том, чего Артемий сам хочет: долгосрочный контракт или нет.

Может, он вообще в Россию хочет вернуться. Дураком надо быть, чтобы не хотеть его увидеть у нас. Я бы с радостью пришёл посмотреть на игру Артемия. Думаю, Панарину подошёл бы «Авангард», ну или СКА прошлых лет», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026 года с кэпхитом $ 11,64 млн.