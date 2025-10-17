Московское «Динамо» продлило срок пребывания Мамина в списке травмированных
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» продлило срок пребывания нападающего Максима Мамина в списке травмированных до 24 октября. Ранее форвард был в списке травмированных до 15 октября.
Напомним, форвард не смог закончить домашнюю игру с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) 24 сентября из-за повреждения.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5) 1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4) 1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5) 2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3) 3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)
В текущем сезоне КХЛ 30-летний Мамин провёл восемь встреч за команду Алексея Кудашова, в которых набрал 4 (0+4) очка. Хоккеист перешёл в нынешнее межсезонье из московского ЦСКА.
В следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
