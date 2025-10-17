Московское «Динамо» продлило срок пребывания Мамина в списке травмированных

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» продлило срок пребывания нападающего Максима Мамина в списке травмированных до 24 октября. Ранее форвард был в списке травмированных до 15 октября.

Напомним, форвард не смог закончить домашнюю игру с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) 24 сентября из-за повреждения.

В текущем сезоне КХЛ 30-летний Мамин провёл восемь встреч за команду Алексея Кудашова, в которых набрал 4 (0+4) очка. Хоккеист перешёл в нынешнее межсезонье из московского ЦСКА.

В следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.