Билл Дэйли заявил, что НХЛ не планирует расширение до 2030 года

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что организация не планирует расширение лиги до 2030 года.

«Расширение — это не инициатива, которую мы пытаемся реализовать, а скорее возможность, которую мы готовы представить на рассмотрение совета директоров. В настоящий момент никаких усилий по добавлению хотя бы двух команд до истечения срока действия коллективного соглашения не предпринимается», — приводит слова Дэйли RG.

По словам инсайдеров лиги, городами-фаворитами на вступление в Национальную хоккейную лигу считаются Атланта и Хьюстон. Последним новичком лиги стал «Сиэтл Кракен», основанный в 2021 году.