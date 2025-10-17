Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Для меня его передачи тоже важны». Отец Малкина — о качествах плеймейкера у Евгения

«Для меня его передачи тоже важны». Отец Малкина — о качествах плеймейкера у Евгения
Комментарии

Отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир высказался об игре форварда в начале регулярного сезона НХЛ.

«Для меня его передачи тоже важны. Тем более что он больше отдаёт [в ситуациях], когда может сам бросить. Я был удивлён тем, как судьи рассмотрели тот эпизод с голом (в матче с «Айлендерс», когда судьи переписали гол Малкина на одноклубника Рикарда Ракелля. — Прим. «Чемпионата»). Получается, нужно что ли шайбу задеть шнурками? Раз шайба после его броска не изменила направления, тогда гол надо отдавать тому, кто бросал», — приводит слова Малкина ТАСС.

Малкин набрал 1353-е (515+838) очко за карьеру и вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам.

Материалы по теме
Евгений Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android