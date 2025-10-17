«Для меня его передачи тоже важны». Отец Малкина — о качествах плеймейкера у Евгения

Отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир высказался об игре форварда в начале регулярного сезона НХЛ.

«Для меня его передачи тоже важны. Тем более что он больше отдаёт [в ситуациях], когда может сам бросить. Я был удивлён тем, как судьи рассмотрели тот эпизод с голом (в матче с «Айлендерс», когда судьи переписали гол Малкина на одноклубника Рикарда Ракелля. — Прим. «Чемпионата»). Получается, нужно что ли шайбу задеть шнурками? Раз шайба после его броска не изменила направления, тогда гол надо отдавать тому, кто бросал», — приводит слова Малкина ТАСС.

Малкин набрал 1353-е (515+838) очко за карьеру и вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам.