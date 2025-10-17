Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Михалёв перешёл из «Сибири» в новокузнецкий «Металлург»

Владимир Михалёв перешёл из «Сибири» в новокузнецкий «Металлург»
Комментарии

Нападающий Владимир Михалёв перешёл из «Сибири» в новокузнецкий «Металлург» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«В КХЛ за «Сибирь» нападающий сыграл 25 игр, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи при показателе полезности «-2». Мы благодарим Владимира за игру в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

«Сибирь» с 14 очками после 15 проведённых матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» с 25 очками располагается на первом месте в сводной таблице ВХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, одолев в гостях «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android