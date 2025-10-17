Скидки
Амур — Лада, результат матча 17 октября 2025 года, счёт 3:0, КХЛ 2025/2026

«Амур» дома одержал сухую победу над тольяттинской «Ладой»
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Заседа (Слепец, Шварёв) – 36:52 (5x5)     2:0 Коротких (Лихачёв) – 47:17 (5x5)     3:0 Дубакин (Коротких, Воронков) – 59:33 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 17-й минуте второго периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На восьмой минуте третьего периода Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан. В конце игры Сергей Дубакин установил окончательный счёт во встрече.

Для хабаровского клуба эта победа стала четвёртой подряд.

В следующей игре «Амур» встретится с «Северсталью» 19 октября. «Лада» в этот же день сыграет в гостях с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Комментарии
