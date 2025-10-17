«Амур» дома одержал сухую победу над тольяттинской «Ладой»
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Заседа (Слепец, Шварёв) – 36:52 (5x5) 2:0 Коротких (Лихачёв) – 47:17 (5x5) 3:0 Дубакин (Коротких, Воронков) – 59:33 (5x5)
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 17-й минуте второго периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На восьмой минуте третьего периода Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан. В конце игры Сергей Дубакин установил окончательный счёт во встрече.
Для хабаровского клуба эта победа стала четвёртой подряд.
В следующей игре «Амур» встретится с «Северсталью» 19 октября. «Лада» в этот же день сыграет в гостях с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
