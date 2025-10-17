«Спартак» одолел в гостях «Адмирал» по буллитам в ярком матче

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

На 10-й минуте первого периода Адам Ружичка с открыл счёт во встрече. На последней минуте первой двадцатиминутки Павел Коледов восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды голов не забили. На пятой минуте третьего периода Павел Шэн вывел хозяев вперёд. В течение последующих двух с половиной минут Джоуи Кин и Даниэль Усманов переломили ход встречи и сделали счёт 3:2 в пользу красно-белых. На 12-й минуте периода Даниил Гутик вновь восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Северсталью» 21 октября. «Спартак» в этот же день сыграет дома с «Шанхайскими Драконами».