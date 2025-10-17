Скидки
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Спартак, результат матча 17 октября 2025 года, счёт 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Спартак» одолел в гостях «Адмирал» по буллитам в ярком матче
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Миронов) – 09:40 (5x5)     1:1 Коледов (Дарьин, Олсон) – 19:01 (5x5)     2:1 Шэн (Гутик, Ручкин) – 44:43 (5x5)     2:2 Кин (Тодд, Ружичка) – 45:27 (5x4)     2:3 Усманов (Вишневский, Беляев) – 47:00 (5x5)     3:3 Гутик (Старков) – 51:39 (5x5)     3:4 Тодд – 65:00    

На 10-й минуте первого периода Адам Ружичка с открыл счёт во встрече. На последней минуте первой двадцатиминутки Павел Коледов восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды голов не забили. На пятой минуте третьего периода Павел Шэн вывел хозяев вперёд. В течение последующих двух с половиной минут Джоуи Кин и Даниэль Усманов переломили ход встречи и сделали счёт 3:2 в пользу красно-белых. На 12-й минуте периода Даниил Гутик вновь восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Северсталью» 21 октября. «Спартак» в этот же день сыграет дома с «Шанхайскими Драконами».

