«Торпедо» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 17 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между «Торпедо» и ЦСКА. Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва

«Торпедо» с 19 очками после 17 сыгранных матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает девятое место в таблице Запада с 14 очками после 15 матчей. Это будет первая из четырёх запланированных игр между командами в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. Армейский клуб имеет серию из трёх поражений.