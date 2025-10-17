Скидки
Торпедо — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

«Торпедо» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 17 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между «Торпедо» и ЦСКА. Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
«Торпедо» с 19 очками после 17 сыгранных матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает девятое место в таблице Запада с 14 очками после 15 матчей. Это будет первая из четырёх запланированных игр между командами в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. Армейский клуб имеет серию из трёх поражений.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
«Ожидания были другие». Бывший защитник СКА — о девятом месте ЦСКА в таблице Запада
