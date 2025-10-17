Андрей Свечников выступил в роли переводчика для Александра Никишина во время интервью

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников выступил в роли переводчика для одноклубника Александра Никишина во время интервью защитника.

ВИДЕО

Примечательно, что Андрея Свечникова в графике телеканала указали как переводчика.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, сегодня, 17 октября, 24-летний Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ за карьеру. В выездной встрече с «Анахайм Дакс» (4:1), которая завершилась в ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния), Никишин записал на свой счёт третий гол гостей на 43-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «ураганов».