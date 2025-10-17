Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников выступил в роли переводчика для Александра Никишина во время интервью

Андрей Свечников выступил в роли переводчика для Александра Никишина во время интервью
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников выступил в роли переводчика для одноклубника Александра Никишина во время интервью защитника.

ВИДЕО

Примечательно, что Андрея Свечникова в графике телеканала указали как переводчика.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, сегодня, 17 октября, 24-летний Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ за карьеру. В выездной встрече с «Анахайм Дакс» (4:1), которая завершилась в ночь с 16 на 17 октября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния), Никишин записал на свой счёт третий гол гостей на 43-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «ураганов».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гостисбер) – 14:54     0:2 Джарвис (Блейк, Гостисбер) – 30:22 (pp)     1:2 Карлссон (Киллорн, Хеллесон) – 31:32     1:3 Никишин (Ахо, Гостисбер) – 42:38     1:4 Ахо (Джарвис) – 55:48    
Материалы по теме
Видео
Защитник Александр Никишин забросил cвою первую шайбу в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android