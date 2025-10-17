Вячеслав Фетисов назвал матч, с которого начнёт забивать Александр Овечкин в новом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начнёт забивать с восьмого матча нового сезона — 25 октября столичный клуб встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Конечно, пока не стоит переживать из-за отсутствия голов. Саша начнёт забивать с восьмой игры в сезоне и будет делать это регулярно. Обязательно выйдет на свой обычный график. Будет готовиться к концу сезона, чтобы хорошо сыграть в плей-офф, поэтому он точно поймает свой ритм. Для игроков такого уровня и качества нужно лишь поймать этот голевой момент. Как только это произойдёт, всё покатится в лучшую сторону», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

