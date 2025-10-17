Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов назвал матч, с которого начнёт забивать Александр Овечкин в новом сезоне

Вячеслав Фетисов назвал матч, с которого начнёт забивать Александр Овечкин в новом сезоне
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начнёт забивать с восьмого матча нового сезона — 25 октября столичный клуб встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, пока не стоит переживать из-за отсутствия голов. Саша начнёт забивать с восьмой игры в сезоне и будет делать это регулярно. Обязательно выйдет на свой обычный график. Будет готовиться к концу сезона, чтобы хорошо сыграть в плей-офф, поэтому он точно поймает свой ритм. Для игроков такого уровня и качества нужно лишь поймать этот голевой момент. Как только это произойдёт, всё покатится в лучшую сторону», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
Александр Овечкин назвал фильм, который напугал его в детстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android