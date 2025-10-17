«Сочи» и вратарь Никита Тулинов расторгли контракт по обоюдному согласию

Хоккейный клуб «Сочи» и вратарь Никита Тулинов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба южан.

«Никита провёл в нашем клубе два полноценных сезона и сыграл 11 матчей при коэффициенте надёжности 3,77 и проценте отраженных бросков 89,0. Благодарим Никиту за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Сочи».

Отметим, что «Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал девять очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

