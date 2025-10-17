Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» и вратарь Никита Тулинов расторгли контракт по обоюдному согласию

«Сочи» и вратарь Никита Тулинов расторгли контракт по обоюдному согласию
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» и вратарь Никита Тулинов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба южан.

«Никита провёл в нашем клубе два полноценных сезона и сыграл 11 матчей при коэффициенте надёжности 3,77 и проценте отраженных бросков 89,0. Благодарим Никиту за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Сочи».

Отметим, что «Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал девять очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, ранее стало известно, что защитник Кэмерон Ли перешёл в ХК «Сочи».

Материалы по теме
Официально
Защитник Кэмерон Ли пополнил состав «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android